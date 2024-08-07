Хижняк — Оралбай: прогноз редакції Чемпіона на фінал Олімпіади-2024

Сьогодні, 7 серпня, відбудеться фінальний бій на Олімпійських іграх-2024 між українським боксером Олександром Хижняком та представником Казахстану Нурбеком Оралбаєм.

Поєдинок розпочнеться о 23:51 за київським часом, пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.

Редакція Чемпіона традиційно зробила свої прогнози на матч. Зазначимо, що всі поставили на перемогу українця. А чи мали редактори та журналісти Чемпіона рацію, побачимо вже незабаром.

Прогноз Чемпіона

Микола Дендак, перемога Хижняка роздільним рішенням

Що ж, мій минулий прогноз не справдився і в півфіналі переміг Хижняк. Я все ще не вірю в те, що він є фаворитом, проте, схоже, сама вдача за нього. Ну і не можна не відмітити ту наполегливість, з якою він працює.

А тому, попри весь скептицизм, я ставлю на те, що перемогу роздільним рішенням суддів здобуде саме українець. Та і повинно ж йому повернутися те золото, яке він дивом втратив у Токіо-2020.

Денис Шаховець, перемога Хижняка одностайним рішенням

Найважчий бій Хижняка на боксерському турнірі в Парижі-2024 вже позаду. Перемігши дворазового олімпійського чемпіона, Олександр впритул наблизився до омріяного золота Ігор. І цього разу українець точно не припуститься помилок, які були допущені три роки тому у токійському фіналі.

Станіслав Лисак, перемога Хижняка роздільним рішенням

Прогнозувати бої Олександра Хижняка доволі важко, він не той типаж боксера, за яким звикла стежити українська публіка. Звикнувши дивитися на Олександра Усика, Василя Ломаченка або Дениса Берінчика, важко оцінювати "полтавського танка", який атакує суперника і завдає незлічену кількість ударів, жертвуючи ефективністю. Як на мене, Хижняк заслужив на "золото" ще в Токіо, у 2021 році, тому Париж має стати фіналом його олімпійської історії — перемога Хижняка роздільним рішенням суддів.

Ігор Чернявський, перемога Хижняка одностайним рішенням

Цей поєдинок — найважливіший у кар'єрі Олександра Хижняка. Три роки тому він уже бився у фіналі Олімпійських ігор-2024, але зазнав прикрої поразки. Зараз є можливість нарешті закрити цей гештальт.

Перед початком цих Олімпійських ігор було багато побоювань щодо поточного стану Олександра — він не боксував рік через травму руки, яку довелося лікувати шляхом хірургічного втручання.

На щастя, Хижняк у повному порядку, саме тому і серцем, і розумом вірю в його перемогу у фіналі. У своїй ваговій категорії "Полтавський танк" просто на іншому рівні — десь як Ярослава Магучіх у стрибках у висоту.

Максим Розенко, перемога Хижняка роздільним рішенням

Мені вже телефонував акредитований на Олімпійських іграх в Парижі колега з Казахстану, просив поділитися прогнозом на фінальний бій. Вважаю, що цей поєдинок для Олександра буде більш важким, ніж півфінальний проти Лопеса. Нубрек — чемпіон світу-2023. Ще молодий — в червні йому виповнилось 24 роки, але вже досвідчений боксер.

Минулого року українець і казах вже зустрічалися в угорському Дебрецені, і тоді переміг Хижняк. Тож полтавець має невеличку психологічну перевагу. А Нубрек має брата-близнюка Айбека і бажання перейти в професійний бокс після Олімпіади. Оралбай викладеться на 100 відсотків, але, прогнозую, цього не вистачить для перемоги.

Андрій Яросименко, перемога Хижняка роздільним рішенням

В цьому поєдинку хочеться поставити на українця, адже він досить пристойно показав себе в бою проти Лопеса. Хижняк у кожному раунді проводив успішні серії ударів, також був непоганим у захисті, і, на мою думку, повинен був забирати всі три раунди. Тому вважаю, що Олександр переможе, щоправда, роздільним рішенням суддів.

Олександр Булава, перемога Хижняка роздільним рішенням

Хижняк, попри непростий старт, прогресує з кожним поєдинком. Таке враження, що українець вийшов на пік своєї форми саме під фінал Олімпіади. Завдяки власному стилю він заганяє суперників у "глухий кут".

Активний пресинг та безліч ударів допомогли справитися з дворазовим олімпійським чемпіоном у півфіналі. Вважаю, що подібний розвиток поєдинку слід очікувати з представником Казахстану. Прогноз — перемога українця роздільним рішенням суддів.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українець є фаворитом цього бою. Фавбет на цей матч дає коефіцієнти:

Перемога Олександра Хижняка — 1,27;

Перемога Нурбека Оралбая — 3,80.

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