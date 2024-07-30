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Харлан: Я мріяла про 5 олімпійських медалей — вони символізують 5 олімпійських кілець

Андрій Твердохліб — 30 липня, 13:49
Харлан: Я мріяла про 5 олімпійських медалей — вони символізують 5 олімпійських кілець

Новоспечена бронзова призерка Олімпійських ігор у Парижі Ольга Харлан розповіла кореспонденту Чемпіона Олександру Гливинському про свою мрію.

"Так, у мене тепер є 5 олімпійських медалей, я мріяла про них, як про символ 5 олімпійських кілець. Але ще буде командна першість, хочу викластись на повну".

Командні змагання шаблісток відбудуться 3 серпня. Крім Харлан, за збірну України фехтуватимуть Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. Українки є одними з фавориток турніру.

Нагадаємо, Ольга Харлан стала другою українською спортсменкою після плавчині Яни Клочкової, яка є володаркою 5 олімпійських медалей. Також Харлан перша представниця України, яка вигравали медалі на 4 різних Олімпіадах.

Наш сайт веде текстовий онлайн 4-го дня Олімпійських ігор у Парижі.

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Ольга Харлан

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