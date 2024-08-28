Олімпійська арифметика: Хижняк у Парижі заробив вдвічі більше за Харлан

Олександр Хижняк зібрав неймовірний врожай олімпійських призових і став беззаперечним лідером за цим показником серед українських олімпійців, які виступали в Парижі. Держава виплатила полтавцеві 125 тисяч доларів. Ще 100 тисяч додав абсолютний чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик.

Полтавська громада вручила боксеру сертифікат на 1 000 000 гривень (майже 25 тисяч доларів). Вагомою виявилася і премія від Федерації боксу України (ФБУ) — вона склала 100 тисяч доларів. Тобто в сумі олімпійські призові Хижняка склали 350 тисяч доларів (!).

Зазначимо, що його батько і тренер Олександр Хижняк-старший теж отримав гідні призові — 62 500 доларів від держави, 500 тисяч гривень (12 тисяч доларів) від Полтавської громади та 20 тисяч доларів від ФБУ. В сумі Хижняк-старший отримав 94 500 доларів і це теж, напевно, найкращий фінансовий результат серед українських тренерів, чиї підопічні виступали на Олімпіаді в Парижі.

Олександр Хижняк та Ольга Харлан НОК України

Трохи парадоксально, але завдяки виплатам від Усика, ФБУ та місцевої громади Хижняк за золоту медаль заробив більше, ніж дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка виграла в Парижі дві медалі — золоту в командній першості та бронзову в особистій. За "золото" Ольга отримала від держави 125 тисяч доларів, за "бронзу" — 55 тисяч. Всього 180 тисяч доларів. Тобто, Хижняк за одну медаль заробив майже вдвічі більше, ніж Харлан за дві.

Ми не маємо можливості додатково заохочувати фехтувальниць призовими — так пояснив цей парадокс Чемпіону президент Національній федерації фехтування України та НОК України Вадим Гутцайт.

Максим Розенко, Чемпіон