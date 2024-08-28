Олімпійська арифметика: Хижняк у Парижі заробив вдвічі більше за Харлан
Олександр Хижняк зібрав неймовірний врожай олімпійських призових і став беззаперечним лідером за цим показником серед українських олімпійців, які виступали в Парижі. Держава виплатила полтавцеві 125 тисяч доларів. Ще 100 тисяч додав абсолютний чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик.
Полтавська громада вручила боксеру сертифікат на 1 000 000 гривень (майже 25 тисяч доларів). Вагомою виявилася і премія від Федерації боксу України (ФБУ) — вона склала 100 тисяч доларів. Тобто в сумі олімпійські призові Хижняка склали 350 тисяч доларів (!).
Зазначимо, що його батько і тренер Олександр Хижняк-старший теж отримав гідні призові — 62 500 доларів від держави, 500 тисяч гривень (12 тисяч доларів) від Полтавської громади та 20 тисяч доларів від ФБУ. В сумі Хижняк-старший отримав 94 500 доларів і це теж, напевно, найкращий фінансовий результат серед українських тренерів, чиї підопічні виступали на Олімпіаді в Парижі.
Трохи парадоксально, але завдяки виплатам від Усика, ФБУ та місцевої громади Хижняк за золоту медаль заробив більше, ніж дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка виграла в Парижі дві медалі — золоту в командній першості та бронзову в особистій. За "золото" Ольга отримала від держави 125 тисяч доларів, за "бронзу" — 55 тисяч. Всього 180 тисяч доларів. Тобто, Хижняк за одну медаль заробив майже вдвічі більше, ніж Харлан за дві.
Ми не маємо можливості додатково заохочувати фехтувальниць призовими — так пояснив цей парадокс Чемпіону президент Національній федерації фехтування України та НОК України Вадим Гутцайт.
Максим Розенко, Чемпіон