Надаль та Алькарас виграли стартовий матч на Олімпійських іграх-2024

Іспанські тенісисти Рафаель Надаль та Карлос Алькарас виявилися сильнішими за аргентинську пару Максимо Гонсалес/Андрес Молтені в межах першого кола парного розряду тенісного турніру Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Зустріч завершилася з рахунком 7:6(4), 6:4 на користь іменитої пари. Надаль та Алькарас виконали одну подачу навиліт, допустили 2 подвійні помилки та реалізували 3 з 5 брейк-пойнтів.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція, Ґрунт

Парний розряд, 1 коло, 27 липня

Рафаель Надаль/Карлос Алькарас — Максимо Гонсалес/Андрес Молтені 7:6(4), 6:4

Наступний матч іспанська пара проведе проти переможця протистояння Таллон Грікспор/Веслі Коолхоф (Нідерланди) — Мартон Фучович/Фабіан Марожан (Угорщина). В одиночному турнірі Надаль може зустрітися із Новаком Джоковичем вже у другому колі змагання.

Зазначимо, що 27 липня матчі українських тенісисток Марти Костюк, Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської перенесли через дощ.

Нагадаємо, що тенісні змагання на Іграх у Парижі триватимуть з 27 липня до 4 серпня на Стад Ролан Гаррос. За олімпійські медалі змагатимуться 172 спортсмени в п'яти розрядах: одиночному та парному серед чоловіків та жінок, а також у змішаному парному.