Виступ Надаля на Олімпіаді-2024 під загрозою: іспанець скасував тренування

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль може не зіграти в одиночному розряді Олімпійських ігор-2024 через проблеми зі стегном.

22-разовий переможець турнірів Grand Slam скасував тренування з Олександром Звєрєвим, а тренер іспанця Карлос Мойя сказав журналістам, що поки не може гарантувати виступ свого підопічного на турнірі.

"Ми збираємося дати йому 48 годин, щоб подивитися, як поліпшується його стан, як він відновлюється, і якщо все буде нормально і все піде добре, то в суботу він вийде на корт. У понеділок він ще відпочивав, він приїхав після важкого тижня в Бостаді, а у вівторок ми відновили тренування дуже повільно, дуже спокійно, розуміючи, що втома все ще є. Учора (в середу) був дуже хороший день, ми пройшли обидва тренування в одиночному розряді вранці та в парному розряді після обіду, але під час другого тренування ми вже відчували цю невелику проблему, і ми вирішили, що найкраще й найправильніше буде відпочити, пройти лікування на віллі та дати йому час на відновлення", — сказав Мойя.

Зазначимо, що вже у суботу, 27 липня, Надаль повинен зіграти перший матч у парному розряді з Карлосом Алькарасом. Іспанцям буде протистояти аргентинська пара Максимо Гонсалес/Андрес Молтені.

Нагадаємо, в одиночному турнірі Надаль може зустрітитися із Новаком Джоковичем вже у другому колі змагання.