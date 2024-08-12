Марина Алексіїва: Я задоволена виступом на Олімпіаді-2024
Українська майстриня артистичного плавання Марина Алексіїва задоволена своїм із сестрою Владиславою виступом на Олімпійських іграх 2024.
Слова спортсменки передає кореспондент Чемпіона Олександр Гливинський.
"Загалом своїм виступом ми задоволені, ми зробили свій максимум, Катерина сказала вийти, викластися на повну, показати, що ми тут королеви, ми так і зробили. Вона сказала, що ми найкращі, що зробили найкраще, можливо, ще Китай попереду нас, але вона сказала, що ми набагато краще і виглядаємо, і робимо.
Ми старалися, справді, робили на максимум. Якщо так обʼєктивно дивитися, це був наш найкращий виступ. Ми задоволені. Нам сказали кайфувати від цього, ми кайфували, зробили гарно, ми молодці", — відповіла Марина.
Нагадаємо, Марина та Владислава стали п’ятими у фіналі Олімпійських ігор-2024 з артистичного плавання. Олімпійськими чемпіонками з артистичного плавання стали китаянки. Срібло здобули представниці Великої Британії, а третє місце посіли нідерландські плавчині.