Судді взагалі не дотримуються шкали: сестри Алексіїви розчаровані суддівством на Олімпійських іграх

Марина та Владислава Алексіїви залишилися невдоволеними суддівством у фіналі Олімпійських ігор-2024 з артистичного плавання.

Про свої враження від оцінок вони розповіли в коментарі "Суспільному".

"Тренерка думала написати протест через оцінку, бо незрозуміло. Вони не дотримуються цієї шкали взагалі. Не дивилися ще результати, але тренерка наша задоволена. І це найголовніше: зробили все від себе залежне та щасливі від своєї праці. А вже ті, хто поставив такі оцінки — хай це буде на їхній совісті", — сказала Марина.

"Продемонстрували якісь цікаві рухи, щоб якось виділялося, був креатив. Тренерка дуже задоволена, сказала, що ми зробили найкраще за всіх. Вона не розуміє, як взагалі оцінюють судді, як можна ставити за висоту вище коліна вищу оцінку. Бо є шкала оцінювання, за яку висоту ставити яку оцінку", — сказала Владислава.

Сестри Алексіїви посіли 5 місце. Судді оцінили їх довільну програму у 278.2084 бала. Загалом же вони отримали 538.6684.

Олімпійськими чемпіонками з артистичного плавання стали китаянки. Срібло здобули представниці Великої Британії, а третє місце посіли нідерландські плавчині.