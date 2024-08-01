Через хвилювання не все вдалося — Марченко оцінила виступ на Олімпіаді-2024

Українка Вероніка Марченко вважає, що хвилювання зіграло свою роль у невдалому виступі на Олімпіаді-2024 у стрільбі з лука.

Про це 31-річна львів'янка розповіла у коментарі Суспільне Спорт.

"Програш є програш все одно. Я засмучена. Є моменти, які можна було зробити краще, але через хвилювання не все вдалося. Третя Олімпіада і другий раунд — трохи треба було дотиснути себе. Не знаю, зроблю висновки", — сказала Марченко.

Нагадаємо, Марченко поступилась мексиканці Алехандрі Валенсії в 1/16 фіналу та завершила виступ на Олімпійських іграх-2024.

У попередньому раунді вона здолала представницю Китайського Тайбею Лі Цай Чі. Вероніка була єдиною представницею України у жіночій стрільбі з лука, та останньою з українських спортсменів у цій дисципліні.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.