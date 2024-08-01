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Через хвилювання не все вдалося — Марченко оцінила виступ на Олімпіаді-2024

Владислав Уткін — 1 серпня, 14:39
Через хвилювання не все вдалося — Марченко оцінила виступ на Олімпіаді-2024

Українка Вероніка Марченко вважає, що хвилювання зіграло свою роль у невдалому виступі на Олімпіаді-2024 у стрільбі з лука.

Про це 31-річна львів'янка розповіла у коментарі Суспільне Спорт.

"Програш є програш все одно. Я засмучена. Є моменти, які можна було зробити краще, але через хвилювання не все вдалося. Третя Олімпіада і другий раунд — трохи треба було дотиснути себе. Не знаю, зроблю висновки", — сказала Марченко.

Нагадаємо, Марченко поступилась мексиканці Алехандрі Валенсії в 1/16 фіналу та завершила виступ на Олімпійських іграх-2024.

У попередньому раунді вона здолала представницю Китайського Тайбею Лі Цай Чі. Вероніка була єдиною представницею України у жіночій стрільбі з лука, та останньою з українських спортсменів у цій дисципліні.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.

Стрільба з лука Вероніка Марченко Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

Вероніка Марченко

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