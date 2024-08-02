Марченко: Не можу сказати, що провалила ОІ-2024

Українка Вероніка Марченко оцінила свій виступ на Олімпіаді-2024 у стрільбі з лука, де вона дійшла до стадії 1/16 фіналу.

Цитує спортсменку НОК України.

"Це вже треті Олімпійські ігри для мене. В цілому враження від змагань лише позитивні. Мені дуже сподобалася церемонія відкриття, принаймні та частина, на якій я була. Це було феєрично. Змагання у нас відбувалися в центрі Парижа — трибуни були повністю заповнені. Дуже відчувалася підтримка українських спортсменів. Дуже приємно, що люди нас помічають. Їм не байдуже, це відчувається, а їхня підтримка додає наснаги", — зазначила Вероніка.

Марченко не вважає свій виступ на ОІ-2024 провальним, адже вона була близька до виходу в наступний раунд.

"Мій виступ? Не можу сказати, що поганий виступ, що я все провалила. Я старалася зробити все, що від мене залежить. Були такі моменти, де я трішки більше нервувала, і цей стан заважав мені виконати правильно постріл. Мені не вистачило зовсім трішечки. Не можу сказати, що останній постріл був поганим, просто він не потрапив, куди було потрібно. Звичайно, неприємно. Але зараз треба відійти й подумати про майбутнє", — сказала Марченко.

Нагадаємо, Марченко поступилась мексиканці Алехандрі Валенсії в 1/16 фіналу та завершила виступ на Олімпійських іграх-2024.

У попередньому раунді вона здолала представницю Китайського Тайбею Лі Цай Чі. Вероніка була єдиною представницею України у жіночій стрільбі з лука, та останньою з українських спортсменів у цій дисципліні.