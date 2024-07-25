Марченко розпочала виступ на Олімпійських іграх-2024: відомі результати кваліфікації

Українська спортсменка Вероніка Марченко виступила у кваліфікаційному раунді Олімпійських ігор-2024 у стрільбі з лука.

На цій стадії 64 лучниці провели по 72 постріли (12 серій по шість), за результатами яких формується турнірна таблиця та посів основного раунду турніру.

Марченка набрала 657 балів, вибивши 21 раз "десятку", з яких 6 — у центр мішені. Цей результат дозволив українці посісти 25 місце.

Відтак суперницею Вероніки в 1/32 фіналу стане 19-річна представниця Китайського Тайбею Лі Чай Ци, яка у 2024 році дебютувала на рівні змагань Кубка світу.

Перші раунди на вибування у жіночій стрільбі з лука відбудуться у вівторок, 30 липня.