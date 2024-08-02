Литвиненко: Треба більше тренуватися для досягнення кращих результатів

20-річна дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко оцінила свій дебют на Олімпійських іграх.

Про це вона розповіла у коментарі НОК України.

"Сьогодні мені дуже допомагала підтримка вболівальників на трибунах. Я чула, як палко мене підтримували.

Розумію, що дзюдо — медальний вид спору для України, тому на мене трохи тиснуло це розуміння.

Даша Білодід — це локомотив нашого виду спорту. Минулого разу вона здобула медаль. Цього разу від неї усі чекали повторення результату. Але це дзюдо. Тут падають всі.

Я розумію, що треба більше працювати над собою і я буду більше тренуватися для досягнення кращих результатів", — сказала Литвиненко.