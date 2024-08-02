Литвиненко: Треба більше тренуватися для досягнення кращих результатів
20-річна дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко оцінила свій дебют на Олімпійських іграх.
Про це вона розповіла у коментарі НОК України.
"Сьогодні мені дуже допомагала підтримка вболівальників на трибунах. Я чула, як палко мене підтримували.
Розумію, що дзюдо — медальний вид спору для України, тому на мене трохи тиснуло це розуміння.
Даша Білодід — це локомотив нашого виду спорту. Минулого разу вона здобула медаль. Цього разу від неї усі чекали повторення результату. Але це дзюдо. Тут падають всі.
Я розумію, що треба більше працювати над собою і я буду більше тренуватися для досягнення кращих результатів", — сказала Литвиненко.
Нагадаємо, Литвиненко перемогла у першій сутичці гарним кидком представницю Косово, але потім в 1/4 фіналу програла майбутній чемпіонці Аліче Белланді з Італії. У втішній сутичці українка поступилася китаянці Ма Чженчжао, яка виграла бронзу.