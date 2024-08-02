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Литвиненко: Треба більше тренуватися для досягнення кращих результатів

Олександр Булава — 2 серпня, 00:33
Литвиненко: Треба більше тренуватися для досягнення кращих результатів

20-річна дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко оцінила свій дебют на Олімпійських іграх.

Про це вона розповіла у коментарі НОК України.

"Сьогодні мені дуже допомагала підтримка вболівальників на трибунах. Я чула, як палко мене підтримували.

Розумію, що дзюдо — медальний вид спору для України, тому на мене трохи тиснуло це розуміння.

Даша Білодід — це локомотив нашого виду спорту. Минулого разу вона здобула медаль. Цього разу від неї усі чекали повторення результату. Але це дзюдо. Тут падають всі.

Я розумію, що треба більше працювати над собою і я буду більше тренуватися для досягнення кращих результатів", — сказала Литвиненко.

Нагадаємо, Литвиненко перемогла у першій сутичці гарним кидком представницю Косово, але потім в 1/4 фіналу програла майбутній чемпіонці Аліче Белланді з Італії. У втішній сутичці українка поступилася китаянці Ма Чженчжао, яка виграла бронзу.

дзюдо Олімпійські ігри-2024 Єлизавета Литвиненко

Єлизавета Литвиненко

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