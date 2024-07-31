Потенційний суперник Костюк: Кривдниця Світоліної сенсаційно програла у чвертьфіналі Олімпіади

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова (10) зазнала поразки від словачки Анни Кароліни Шмідлової (67) у чвертьфіналі Олімпіади-2024 в одиночному розряді.

Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:2. Крейчикова зробила лише один ейс, допустила п'ять подвійних помилок та використала 2 з 7 брейкпойнтів.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

1/4 фіналу, 31 липня

Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина) — Барбора Крейчикова (Чехія) 6:4, 6:2

У півфіналі Шмідлова зіграє проти переможниці пари Марта Костюк (Україна) — Донна Векич (Хорватія). Початок матчу українки та хорватки — не раніше 21:30 за київським часом.

Марта залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді. Нагадаємо, що саме Крейчикова вибила Еліну Світоліну зі змагання на попередній стадії.