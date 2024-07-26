Ковтун: Бажаю виграти фінал командою, бо дуже давно не було цієї медалі на Олімпіаді в гімнастиці

Український гімнаст Ілля Ковтун вдруге у кар'єрі виступить на Олімпіаді. У неділю, 29 липня, Україна стартує у спортивній гімнастиці (чоловіки), а саме у командному турнірі.

Відомий спортивний журналіст Олександр Глівінський поспілкувався з Іллею напередодні турніру.

— Ілля, вітаємо, як настрій, як давно приїхав, що вже встиг побачити?

— Приїхали три дні тому, вже пройшли подіум та багато тренувань. У селищі все добре, їдальня супер, все мені сподобалося, щойно приїхав, все подивився.

– Це перша Олімпіада для тебе?

- Ні, я був у Токіо.

- Так, але був ковод, все було інакше, було багато заборон.

– Так. Тоді не можна було виходити до міста, коли виступали, на трибунах було дуже мало людей, через що не було такої атмосфери. А тут, гадаю, буде дуже багато вболівальників і буде краще.

- Як зараз атмосфера в команді згуртувалася?

— Атмосфера добра після Європи, коли ми побачили, що ми можемо боротися за призові місця, яка зараз у нас команда. Є великі шанси у нас, але дивитимемося, бо це змагання, у когось може бути стрес, хтось перехвилюється, це змагання такого рівня може бути складним.

— Олегу Верняєву досвідчений, ти молодий, але титулований, є й інші хлопці. У вас такий склад молоді та досвіду.

– Так.

— Це надає почуття впевненості?

— Так, у нас є два старші спортсмени — це Олег Верняєв та Ігор Радивилов, вони вже мають свій статус, вони розуміють більше. У Ігоря це четверта Олімпіада, Олег третій, вони розуміють, що потрібно як треба. Вони допомагають хлопцям зосередитися, рекомендують якнайкраще. Ще у нас досвідчені тренери і, я вважаю, маємо великі шанси на медаль.

— Олег такий авторитет, чи прислухаєшся до його порад чи сам можеш йому порадити, як титулований спортсмен?

— Ми більше спілкуємося не з тренувань, бо це таки Олімпійські ігри та тренери знають, що потрібно. Ми просто всією командою спілкуємось.

— Вільний час якось проводите? Граєте якісь ігри?

— Зараз вільний час ніяк не проводимо, бо всі зайняті, можемо сходити, і це все. А так, я гадаю, пройдемо кваліфікацію, а далі можна буде відпочити, погратись. Нині більше сконцентровано на кваліфікації.

— Кваліфікація це важлива, але, я знаю, ти ставиш собі за мету в будь-якому випадку вийти у фінал. Чого чекаєш від багатоборства?

— Найголовніше пройти цю кваліфікацію, бо вона йде всього одразу — за командний фінал, багатоборство, на справах. Але, якщо пройдемо командну кваліфікацію, то далі буде все краще та краще.

- Яка твоя олімпійська мрія? У якому статусі мрієш залишити Париж?

— Хочу виграти фінал командою, бо дуже давно не було командної медалі на ОІ у гімнастиці. І, звичайно, виграти медаль у багатоборстві та на брусах.

- Хотілося б вище, так?

– Так.

- Тримаємо пальці схрещеними?

– Так.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Парижі продовжаться до 11 серпня. Протягом 17 днів буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.