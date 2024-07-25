На Олімпійських іграх-2024 встановлено перший світовий рекорд

Кореянка Лім Сі Хьон встановила новий світовий рекорд у стрільбі з лука на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Сі Хьон продемонструвала неймовірний результат у кваліфікації жіночого одиночного турніру, набравши 692 очки.

Спортсменка покращила попередній світовий рекорд, який був встановлений у 2019 році, іншої представниці Республіки Кореї Кан Чже Йон на 2 пункти.

Основний раунд жіночого одиночного турніру зі стрільби з лука розпочнеться 30 липня. У першому раунді Сі Хьон протистоятиме представниці Пуерто-Рико Алондрі Рівері.