Комащук: Я змагалася не з суперницею, я змагалася сама з собою

Українська фехтувальниця Аліна Комащук прокоментувала поразку особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх-2024, та сказала, що для неї це було змагання проти самої себе.

Її слова передає пресслужба НОК України.

"Сьогодні я вперше приїхала в Гран-Пале. Оля Харлан підготувала до того, що на мене буде очікувати, адже вона вже була тут. Це неймовірний зал, мені приємно бути тут та фехтувати. Французи дуже добре постаралися, щоб на високому рівні провести змагання з фехтування.

Щодо бою... Я змагалася не з суперницею, я змагалася сама з собою, тож програла лише собі. Я настільки затиснулася, що не змогла зробити ті прийоми, які робила кожного дня, готуючись до Олімпійських ігор. Моє надто велике бажання перемогти завадило мені сьогодні.

Попереду командні змагання, тож маю надію на достойний виступ у них", — сказала спортсменка.