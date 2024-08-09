Коляденко втримала перевагу в одне очко в наднапруженій сутичці з титулованою монголкою

Українка Ірина Коляденко перемогла монголку Орхон Пуревдордж в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024 з вільної боротьби.

Першу половину сутички Коляденко програла з рахунком 4:0, але на початку другої 3-хвилинки перевернула хід поєдинку за лічені секунди. Наприкінці зустрічі монголка здобула кілька балів, але Ірина таки втримала перевагу (8:7).

Орхон Пуревдордж — чемпіонка світу-2017 та чемпіонка Азії-2018. У чвертьфіналі Коляденко зустрінеться з не менш іменитою суперницею — представницею Болгарії Біляною Дудовою, яка є 4-разовою чемпіонкою Європи та чемпіонкою світу-2021. Сутичка запланована на 13:50 за київським часом.

Нагадаємо, що на попередніх Іграх у Токіо Коляденко здобула бронзову нагороду.

Чемпіон веде текстову трансляцію 14-го змагального дня Олімпійських ігор-2024.