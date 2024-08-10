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Коляденко назвала причину поразки від японки у фіналі боротьби

Ігор Чернявський — 10 серпня, 23:40
Коляденко назвала причину поразки від японки у фіналі боротьби

Ірині Коляденко не вистачило сил та емоцій на фінал Олімпійських ігор-2024 з боротьби. Вона поступилася японці Сакурі Мотокі з рахунком 1:12.

Про це вона розповіла в коментарі Tribuna.com.

уже довго чекали. Якось все дуже затягнулося до сутички самої, раніше мали почати. В самій сутичці була велика перерва – це трішки збило з мого режиму

Але основне – вважаю, що психологічно не витримала цю сутичку. Дійсно, не дотерпіла. Навіть як я б не хотіла, просто не вийшло включити в собі це терпіння.

Вистачило, видно, мене, на жаль, на один день. Вчора видала всі свої сили, всі свої емоції, до сьогоднішнього часу не встигла відновитись", – сказала Коляденко.

На початку повномасштабного вторгнення Ірина перебувала в Ірпені та пережила окупацію. Читайте про її дивовижний шлях до срібла Олімпійських ігор-2024.

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