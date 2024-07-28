Кано, якого тренує українець, завоював золото Олімпійських ігор у шпазі

Японський фехтувальник Кокі Кано завоював золоту нагороду на Олімпійських іграх-2024 в індивідуальній шпазі.

Кано виявився сильнішим у фіналі за француза Яніка Бореля. Поєдинок завершився з рахунком 15:9.

Зазначимо, що Кокі тренує український фахівець Олександр Горбачук, який є чемпіоном Європи-2001 у командній шпазі.

Нагадаємо, що хлопець Ольги Харлан Луїджі Самеле здобув бронзу Олімпіади-2024 в особистій шаблі.

Змагання з фехтування на літніх Олімпійських іграх 2024 проходять у Великому палаці в Парижі з 27 липня по 4 серпня 2024. Загалом на Олімпіаді-2024 розігрується 12 комплектів нагород у фехтуванні — 6 у чоловіків та 6 у жінок.