Історична перемога футболістів: як минув перший день Олімпійських ігор-2024 для українських спортсменів

У перший день Олімпійських ігор-2024 було розіграно 14 комплектів медалей у 8 видах спорту. Українці змагалися в 4 медальних дисциплінах, однак наблизитись до подіуму не змогли.

Першим з українців у боротьбу вступив дзюдоїст Дільшот Халматов, який виступає у ваговій категорії до 60 кг. 26-річний киянин виграв першу сутичку в овертаймі у титулованого узбека Достома Рузієва, однак вже у наступному раунді мінімально поступився

Дільшот Халматов НОК України

Стрибунки у воду Вікторія Кесарь і Ганна Письменська посіли сьоме місце у фіналі зі синхронних стрибків з 3-метрового трампліна. Результат українок — 251,37 бала. Чемпіонками стали китаянки Чен та Чанг (337, 68).

Майстриня велошосе Юлія Бірюкова показала 27-й час в індивідуальній гонці з роздільного старту. Кращі секунди 26-річній велосипедистці завадило падіння.

Найближче до медалей підібралися шпажистки Влада Харькова та Олена Кривицька, яка виграли перші дві сутички, однак синхронно програли чвертьфінальні поєдинки . Харькова поступилася француженці Ауреан Малло-Бретон з рахунком 10:15, а Кривицька програла Вівіан Конг із Гонконгу (7:15).

Влада Харькова — праворуч НОК України

Крім медальних видів, українці змагалися в попередніх і кваліфікаційних раундах.

Жіноча четвірка парна у складі Євгенії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової фінішували другими в першому кваліфікаційному заїзді та пробилися до фіналу А

Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасії Коженкова Getty Images

Змогли кваліфікуватися у фінал українські гімнасти в командному багатоборстві. Радомир Стельмах, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов посіли 4 місце у своєму субдивізіоні . Фінал відбудеться 29 липня.

Олег Верняєв НОК України

Не змогли пробитися до фіналу українські майстри кульової стрільби. Легендарна Олена Костевич, для якої це 6! Олімпійські ігри посіла лише 19 місце у кваліфікації Віктор Банькін і Павло Коростильов посіли 11 і 12 місця відповідно у кваліфікації стрільби з пневматичного пістолета (10 м) та завершили змагання.

Олена Костевич Getty Images

Вікторія Ус пробилася у півфінал змагань у веслувальному слаломі на каное-одиночці. 31-річна учасниця третьої Олімпіади показала у кваліфікації 18-й результат.

Родзинкою змагального дня для України стала історична перемога футбольної збірної "синьо-жовті" грали в меншості з 63-ї хвилини. Переможний гол на рахунку Ігоря Краснопіра.

Переможний гол Getty Images

Не змогла подолати бар'єр першого кола (1/32) в особистій першості з настільного тенісу Соломія Братейко, яка у запеклій боротьбі поступилася румунці Елізабеті Самарі.

Через примхи дощовитої погоди не змогли зіграти матчі 1/32 фіналу українські тенісистки . Матчі Марти Костюк, Ангеліни Калініної, Даяни Ястремської — в одиночному розряді, сестер Кіченок — у парному — перенесені на 28 липня .

28 липня в Парижі буде розіграно 13 комплектів нагород.