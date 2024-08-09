Ірина Коляденко: Цей день запамʼятається на все моє життя

25-річна українська борчиня Ірина Коляденко, яка виступає у ваговій категорії до 62 кілограмів, прокоментувала вихід у фінал Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Бронзова призерка Токіо-2020 відповіла у мікст-зоні на запитання журналістів, серед яких був кореспондент Чемпіона Олександр Гливинський.

— Прокоментуйте цей день, будь ласка.

— Цей день запамʼятається на все моє життя, я не знаю, як коментувати, поки одні емоції в мене. Класний день, я до цього йшла дуже довго.

— Японка щойно поклала на туше норвежку, як буде завтра у фіналі?

— Буже все добре, будемо працювати. Я вже з нею боролася, програвала, але, в принципі, Тинибековій я тоже програвала всі рази. Тому, зробимо висновки і завтра тренер скаже, що робити. І я зроблю.

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— Яка сутичка була найважчою сьогодні?

— Перша сутичка, з монголкою. Більше психологічно важко було налаштуватися на цей ритм, змагальний, багато людей, шуму, потрібно було від цього абстрагуватися та переключитися на боротьбу.

— У цьому півфіналі ви повели в рахунку (2:0), але киргизка зуміла зрівняти та атакувала, проте ви перевели на свою користь. Очікували, що вона робитиме такі атаки?

— Звісно чекали. Вона знає мою боротьбу, я її. Але тут вже, хто сильніше вистоїть, хто більш сильний психологічно, той переможе. Це такі змагання, Олімпійські ігри у всіх видах спорту такі — потрібно вистояти психологічно.

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— Три сутички — це багато втоми. Як ви себе почуваєте зараз, провівши три інтенсивні поєдинки?

— Піду відпочивати. Хоча ні, спочатку зважуся, гляну, яка вага, бо завтра потрібно зважуватися. Якщо все добре, то піду відпочивати та готуватися до завтрашнього дня.

— Коли тренер взяв челендж, ви хвилювалися?

— Ні. Він мене запитав, чи там було 2 бали, я відповіла, що так і не хвилювалася.

Фінальна сутичка Ірини Коляденко відбудеться у суботу, 10 серпня. Суперницею українки буде віцечемпіонка світу, японка Сакура Мотокі.