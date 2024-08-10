Золото розділили 2 сантиметри: Діас виграв змагання в потрійному стрибку

Іспанський легкоатлет Хордан Діас здобув золото у потрійному стрибку на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Іспанець продемонстрував результат на 2 сантиметри більше за олімпійського чемпіона Токіо-2020, португальця Педро Пабло Пічардо, — 17,86 метра.

Бронзову нагороду завоював італієць Енді Діас, який встановив свій рекорд сезону — 17,64 метра.

1. 🥇 Хордан Діас (Іспанія) — 17,86;

2. 🥈 Педро Пабло Пічардо (Португалія) — 17,84;

3. 🥉 Енді Діас (Італія) — 17,64.

Раніше представниця Домініки Теа Лафон виграла жіночий фінал у потрійному стрибку. Найкращою у 30-річної спортсменки стала друге спроба, в якій вона показала результат 15,02 м.

Українка Марина Бех-Романчук у даній дисципліні стала 11-ю. 29-річній спортсменці не зарахували дві перші спроби через заступ (0,2 см), у третій вона показала результат 13.98 м та достроково завершила фінал.

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