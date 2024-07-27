Хлань: Наша нація штовхає нас вперед

Півзахисник Максим Хлань вважає, що збірна України показала "український дух" у матчі 2 туру групового етапу Олімпіади-2024 проти Марокко (2:1).

Про це хавбек розповів у післяматчевому коментарі.

"Я неодноразово наголошував на нашому українському духу, що наша нація нас штовхає вперед. І ми змушені лише такий стиль та характер футболу показувати. І нам без різниці, хто проти нас грає, які прізвища — ми захищаємо свою родину та країну. Це для нас найголовніше.

Перша перемога України на Олімпіаді? Від щастя я усвідомлюю, але потрібно відкинути "гарячі" думки та думати про Аргентину. Ми — професіонали й не можемо дозволити собі якийсь ефект радощів. Через два дні вже наступний матч, і нам потрібно вже сконцентруватися, наскільки б важко не було б нам. Хочу наголосити: це все для нашої країни. Поки літають ракети та йде війна, ми не можемо жалітися, що нам важко. Готуємося до наступної гри й лише перемагати.

Чесно кажучи, перший тайм грали лише першим номером, нав'язували свою гру. Але по ходу гру побачили, що треба десь відійти назад. Це теж була правильна тактика. На жаль, червона картка нас похитнула, але ми не зупинилися, трималися до кінця і скористалися моментом наприкінці гри", — сказав Хлань.