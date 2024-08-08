Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Медаль, заради якої я жив: Хижняк емоційно відреагував на перемогу у фіналі Олімпіади

Ігор Чернявський — 8 серпня, 01:50
Медаль, заради якої я жив: Хижняк емоційно відреагував на перемогу у фіналі Олімпіади

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк поділився враженнями від перемоги у фіналі Олімпійських ігор-2024.

Слова "Полтавського танка" наводить "Суспільне".

"Безмежна радість Богу за цю нагороду. Медаль, заради якої я жив до цих Олімпійських ігор. Дякую Богу за те, що я олімпійський чемпіон. Безмежна вдячність нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир та спокій в моїй країні.

Хотів би подякувати своєму батькові, що допоміг дійти до цієї золотої медалі. Це наша спільна нагорода. Вдячний своїй дружині, що вірила в мене і ані на секунду не сумнівалася, що в нас все вийде. Дякую своїй родині, своєму місту, українцям та всьому світу, що мене підтримував", — сказав Хижняк.

Шлях Олександра до золота Парижа-2024 був особливим, адже три роки тому він був у кроці від перемоги в Токіо — у фіналі за очками перемагав бразильця Еберта Консейсана, але відлетів у нокаут.

Завдяки перемозі над чинним чемпіоном світу Нурбеком Оралбаєм Хижняк здійснив мрію всього життя та став четвертим українським боксером, який виграв Олімпійські ігри.

Олімпійські ігри-2024 Олександр Хижняк Україна на Олімпіаді-2024

Олександр Хижняк

Легендарна компанія для Хижняка. Які українські боксери здобували золото на Олімпіаді
Вистраждане "золото" Хижняка: підсумки виступу українських спортсменів 7 серпня
🥇 Хижняк став олімпійським чемпіоном та приніс Україні третє золото в Парижі
Олександр Хижняк — Нурбек Оралбай: як українець став чемпіоном Олімпіади-2024
Екстренер збірної України: Безсумнівно, гроші, які пообіцяв Усик, додають Хижняку мотивації

Останні новини