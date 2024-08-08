Медаль, заради якої я жив: Хижняк емоційно відреагував на перемогу у фіналі Олімпіади

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк поділився враженнями від перемоги у фіналі Олімпійських ігор-2024.

Слова "Полтавського танка" наводить "Суспільне".

"Безмежна радість Богу за цю нагороду. Медаль, заради якої я жив до цих Олімпійських ігор. Дякую Богу за те, що я олімпійський чемпіон. Безмежна вдячність нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир та спокій в моїй країні. Хотів би подякувати своєму батькові, що допоміг дійти до цієї золотої медалі. Це наша спільна нагорода. Вдячний своїй дружині, що вірила в мене і ані на секунду не сумнівалася, що в нас все вийде. Дякую своїй родині, своєму місту, українцям та всьому світу, що мене підтримував", — сказав Хижняк.

Шлях Олександра до золота Парижа-2024 був особливим, адже три роки тому він був у кроці від перемоги в Токіо — у фіналі за очками перемагав бразильця Еберта Консейсана, але відлетів у нокаут.

Завдяки перемозі над чинним чемпіоном світу Нурбеком Оралбаєм Хижняк здійснив мрію всього життя та став четвертим українським боксером, який виграв Олімпійські ігри.