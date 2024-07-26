Харлан: Зроблю все можливе, щоб привезти додому медаль

Українська фехтувальниця Ольга Харлан готується до виступу на Олімпійських іграх. 29 липня стартує перший індивідуальний турнір з фехтування.

Відомий спортивний журналіст Олександр Гливинський поспілкувався із Харлан щодо змагань.

— Олю, вітаємо з прибуттям, олімпійське селище, ще не встигли його подивитися, так?

— Так, я тільки приїхала пів години тому, закинула речі та пішла їсти у їдальню. Це, мабуть, перше, що бачать спортсмени.

— Як дорога?

— Я не можу нічого сказати, бо ми прилетіли з Італії. Всі атлети, які тут, хто прилетів, приїхав на потязі з України, тому, я долетіла нормально, дякую.

— Бачу спеціальні приготування, можливо, манікюр (блакитно-жовтий — прим.)?

— Звісно, традиційно.

— Це вже ваша чергова Олімпіада, їх було чимало, як почуває себе атлетка?

— Як вперше. Кожна Олімпіада — це дуже сильне хвилювання. В цей момент думаєш, який шлях пройдено, коли в тебе вже п’ята Олімпіада і дуже хочеться зробити все можливе. І я це зроблю, щоб привезти додому медаль. Вже яку, вирішувати комусь, а так, найголовніше, щоб наш прапор був на п’єдесталі.

— Перший індивідуальний турнір буде 29 липня, у понеділок, до нього ще є достатньо днів, можна не хвилюватися, є час на тренування, розминки, чи як?

— Я можу сказати, що це не так вже й багато днів. Мені здається, хвилювання наступило давно, ще коли закінчився чемпіонат Європи для нас, бо наступні ОІ і ти вже починаєш думати, хвилюєшся. Але це Олімпійські ігри — так повинно бути, я не знаю, хто не хвилюється на такому турнірі.

— 27 липня змагатимуться шпажистки, чи матимете нагоду побувати там, чи це не те, що потрібно робити, коли ти готуєшся до змагань?

— Я б дуже хотіла подивитися, підтримати дівчат, бо у нас тут жіночий колектив цього разу, ми одна команда, якщо б була така можливість, я б пішла і на інші види спорту, повболівала. І мій хлопець фехтує 27 числа, тому я вже повинна піти, подивитися. Якщо у фіналі буде, то я вже додому поїду, скажу, тут сам вже розберешся, я поїду. Звісно, я буду дивитися.

— На відкритті будете? Є ще час?

— Ми фехтуємо в понеділок, я б дуже хотіла піти, бо в Токіо я не була на відкритті, я була в Лондоні та в Ріо.

— Тим паче, ви чули, там на човниках будуть кататися, то може це щось справді особливе, не на стадіоні. Уявляєте собі, як це буде на човнику на сцені? Ви колись каталися з романтичною метою, можливо, зі своїм хлопцем?

— З романтичною метою так, зі спортивною ні.

— Але це було на сцені?

— Так. Я була в Парижі і з романтичною метою я там каталася, а ось зі спортивною із українською делегацією, спортсменами, я жодного разу не була.

— Кажуть, що витратили 1,4 млрд євро на чистку сцени, зверніть увагу, можливо, вона дійсно стала чистіша. Парижани з цього сміються, але пані мер плавала.

— Я бачила. Подивимося, сподіваюся, більше ніхто не буде там плавати.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Парижі продовжаться до 11 серпня. Протягом 17 днів буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.