Харлан: Ми боремося і виступаємо за тих, кого вбила Росія

Фехтувальниця Ольга Харлан заявила, що українські спортсмени боротимуться за тих, хто загинув через війну, яку розв'язала Росія на території України.

Слова Харлан передає кореспондент Чемпіона Максим Розенко.

"Ми на Олімпійських іграх, звісно нервуємо, але готові, все буде добре. Те що можу помітити за перші пів години після приїзду — це дуже гарний будинок. Дуже приємно бачити малюнки, дякую діткам, хто намалював, зігріває серце. Поки що це все, загалом класно, ми сповнені гарним настроєм. Ми всі готувалися не вдома, але кожна з нас має родину в Україні та ми їх дуже давно не бачили. Нам пощастило з якогось моменту, нам випала така можливість тренуватися закордоном спокійно, але все ж таки наші родини там. Інколи ми приїжджаємо додому, дівчата, мабуть, частіше ніж я.

Підготовка була важкою. Ми готуємося, ще є три дні до Олімпійських ігор. Сезон-2023/2024 був вдалим для нас і хочеться завершити його вдало, тому що ми це робимо для нашої країни. Це дуже важливо зараз. По-перше, ми боремося і виступаємо за тих, хто не може приїхати сюди, бо їх вбила Росія — це присвячується їм, а також захисникам, захисницям і спортсменам, які нас там захищають", — сказала Харлан.

Нагадаємо, що Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008, та бронзовою призеркою Лондона-2012 і Ріо-2016.

Зазначимо, що перші змагання у фехтування розпочнуться вже 27 липня. У індивідуальному розряді зі шпаги виступатимуть Влада Харькова, Олена Кривицька та Джоан Фейбі Бежура.