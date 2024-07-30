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Харлан: Ця медаль для мене найважливіша

Станіслав Лисак — 30 липня, 09:27
Харлан: Ця медаль для мене найважливіша

Українська фехтувальниця Ольга Харлан заявила, що бронзова нагорода на Олімпіаді-2024 найважливіша в її кар'єрі.

Слова Харлан передає Tribuna.com.

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"Це моя п'ята медаль, і я просто вдячна Богу за те, що я її здобула. Чи найважливіша вона? Так. Без медалі все відчувається по-іншому. Зовсім по-іншому", — сказала Харлан.

Нагадаємо, що Харлан увійшла в історію України як єдина спортсменка, яка здобула нагороди на чотирьох Іграх. Крім того, Харлан — друга після Яни Клочкової українка, в якої загалом п'ять медалей Олімпійських ігор.

У Парижі 32-річна українка матиме шанс виграти ще одну командну нагороду. Турнір жіночих збірних у шаблі розпочнеться 3 серпня о 14:00 за Києвом, у чвертьфіналі українкам протистоятимуть італійки.

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Ольга Харлан

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