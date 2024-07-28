Хлань: Іноді нам треба, щоб хтось у сраку клюнув

Вінгер олімпійської збірної України Максим Хлань вважає, що іноді йому та партнерам потрібен клювок у сраку.

Про це він сказав у коментарі для Суспільне Спорт про вольову перемогу над Марокко в 2 турі Олімпіади.

"Чесно кажучи, перший тайм грали лише першим номером, нав'язували свою гру. Але по ходу гри побачили, що треба десь відійти назад. Це теж була правильна тактика. На жаль, червона картка нас похитнула, але ми не зупинилися, трималися до кінця і скористалися цим моментом. Пенальті? Якесь прокляття. Але, як бачите, що не робиться, то на краще. Іноді нам треба, щоб хтось у сраку клюнув, щоб ми побігли. Тому таке буває — добре, що так сталося", — сказав Хлань.

В обох матчах на Олімпійських іграх команда Руслана Ротаня пропускала з пенальті після помилок центральних захисників. Після двох турів ситуація в групі України до болю нагадує Євро-2024 — в усіх команд рівна кількість очок.