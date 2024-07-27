Головна звитяга в житті Ротаня. 5 висновків з матчу Україна — Марокко

Збірна України здобула першу в історії команди перемогу на новому для неї турнірі, перегравши команду Марокко у другому турі групового етапу Олімпійських ігор-2024. Вікторію над африканським опонентом неможливо переоцінити — завдяки цим трьом балам "синьо-жовті" суттєво покращили свої шанси на вихід до чвертьфіналу, і взагалі залишилися у "грі".

Чемпіон уважно відстежував дії кожного футболіста нашої команди та оцінив рішення головного тренера. Спішимо поділитися, що ж із цього вийшло.

Тренерський штаб залишився впевненим у "непогрішності" своїх футболістів

Після першого матчу "синьо-жовтих" на турнірі Руслан Ротань дав зрозуміти, що своєю командою задоволений ледь не на 100%. Разом з тим, у спеціалістів та уболівальників претензій до збірної України вистачало. Щонайменше — у частині гри в обороні та в такому "дріб'язковому" нюансі гри, як доведення до розуму дій біля воріт суперників. Але наставник виявився непохитним, адже за підсумками першого матчу зробив лише одну заміну — Володимир Салюк замінив Максима Таловєрова.

Фото: Віталій Клюєв

Ротань знову випустив по ходу гри рівно ту п'ятірку (за винятком пари Салюк-Таловєров), хто вийшов із лави запасних у грі з Іраком. І, нехай і з величезним ризиком, та виявився правим. Ба, навіть більше — цього разу футболісти, які вийшли на зміну втомленій основі, організували вирішальний гол. Що це — звичайна впертість чи та сама "чуйка"? Кожен вирішує для себе сам.

Долю матчу було вирішено в першому таймі

Незважаючи на те, що основні події в грі, як і більшість забитих м'ячів, глядачі побачили в другій половині, саме в перші 45 хвилин сталося те, що визначило русло поєдинку. "Синьо-жовті" відіграли надзвичайно сильний відрізок, дозволивши супернику прокинутися тільки в останні 5 хвилин, проте знову були непереконливими у такому надважливому компоненті, як реалізація.

Фото: Віталій Клюєв

За що ледь не поплатилися у вирішальний 45-хвилинці. У другому таймі Україна зіштовхнулася із значно більш упевненим у собі опонентом, який додав у всіх аспектах гри. Проте виявилося, що "атлаські леви" грішать неточністю біля воріт суперника аж ніяк не менше, а використати чисельну більшість — нездатні. Україна награла на перемогу ще в першій половині, але за симпатичні дії біля воріт суперника голи в скарбничку не нараховують.

Україна досягла свого, взявши на озброєння козирі суперника

У першому турі збірна Марокко здобула сенсаційну й надважливу перемогу в протистоянні з Аргентиною за рахунок трьох основ у своїй грі, до яких суперник виявився не готовим. Мова про інтенсивність, динаміку та агресію. Футбол такого шаленого ритму "леви" запропонували й успішно втілювали в життя аж до пропущеного м'яча в свої ворота, що сталося на 68-й хвилині.

Фото: Віталій Клюєв

Як виявилося, Ротань та його помічники хитрувати не стали. І запропонували опоненту дзеркальну відповідь, використаши його ж перевірений переможний підхід! Так, спершу здавалося, що в прояві наполегливості європейців переважають якраз африканці, проте Україна швидко взяла себе в руки, й раз по раз організовувала на половині поля суперника такі ребуси, від якого в того голова йшла обертом. Втім, чекати подібного з Аргентиною не доводиться — "біло-блакитні" мають у своєму складі футболістів із найвищим рівнем майстерності у квартеті B, і такі "фокуси" з "альбіселесте" можуть вартувати надто дорого.

"Синьо-жовті" постраждали від дитячих помилок оборонців

Україна знову пропустила необов'язковий гол, знову не змогла знайти протидію аж ніяк не надзвичайним ідеям суперника біля її воріт, а головне — продемонструвала нездатність знаходити простий вихід із простої ситуації. Захисники команди Ротаня вкотре обирають найскладніший варіант там, де можна обійтися значно менш радикальними методами.

Фото: Віталій Клюєв

На відміну від дій Максима Таловєрова в грі з Іраком, помилка Володимира Салюка — точно не випадок індивідуальної хиби футболіста в конкретному епізоді. А саме приклад невдалої командної гри в обороні. І це, враховуючи вже четвертий не "сухий" для України матч, перед Аргентиною турбує чи не найбільше.

У що грають нападники Ротаня — загадка з приємним фіналом

Аж до дотику Ігора Краснопіра на 98-й хвилині матчу, який бодай на деякий ощасливив націю, яка змушена спливати кров'ю день у день, зрозуміти значення перебування на полі гравця Руха, а спочатку — його більш іменитого колеги по амплуа Данила Сікана, було вкрай важко. ККД від дій обох форвардів, кожен з яких у більшій чи меншій мірі є "клоном" іншого за ігровими якостями, був близьким якщо не до нуля, то вкрай низьким.

Фото: Віталій Клюєв

Але спрацювала й ця ставка Ротаня. Наставник олімпійської збірної свідомо взяв на турнір нападників однакового профілю, які мають слугувати "стовпами" зусиль групи атаки. І хоча ефективність від дій особливо Сікана викликає питання, остаточний аналіз варто робити точно не зараз. А поки той, хто відповідальний за результат, може й навіть мусить святкувати. Заслужену й наразі найважливішу вікторію у поки не багатій на такі значущі події кар'єрі тренера.