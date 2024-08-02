Геращенко: Я готова. Залишилося лише все це показати

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко повністю готова до головного старту 4-річчя, який відбудеться в неділю, 4 серпня, у фіналі Олімпійських ігор-2024.

Про це вона розповіла у коментарі "Суспільному".

"Самопочуття? Класно, як і на всіх змаганнях. Самопочуття прекрасне, ми у фіналі. Я щаслива, що тут. Це моя третя Олімпіада, третій фінал. Дякую тренерці, вісім років її терпіння, що вона підводить мене до цього стану. Стрибаємо та працюємо далі.

Мати? Яма досить жорстка, але ми звикли на такому стрибати. Доріжка така сама, як і у Римі: слизька, тверда і пружинить. Вона швидка. Якщо влучати — це класно, будемо намагатися це робити. Сьогодні стрибалося добре і, я б навіть сказала, трохи спокійно.

Не може бути все окей, якби було так — було б сумно. Потрібні хвилі, вони були, і в мене, і у тренера, і чоловік — всі отримували потроху. Я готова. Залишилося лише все це показати. Як я казала після Євро, треба зібрати все це докупи, півтора-два дні у нас на це є", — сказала Геращенко.