Визначились всі учасники плейоф Олімпіади-2024 з гандболу

Сьогодні, 4 серпня, відбулися 6 матчів останнього 5 туру групового етапу гандбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

У групі A Іспанія перемогла Хорватію, Німеччина здолала Словенію, а Швеція виявилася сильнішою за Японію. А ось у групі B Франція виграла в Угорщини, Данія перемогла Норвегію, а Єгипет — Аргентину.

Олімпійські ігри-2024, гандбол

Груповий етап, 5 тур

4 серпня

Група A

Іспанія — Хорватія 32:31 (20:15, 12:16)

Швеція — Японія 40:27 (16:9, 24:18)

Німеччина — Словенія 36:29 (23:14, 13:15)

Група B

Франція — Угорщина 20:24 (8:11, 12:13)

Данія — Норвегія 32:25 (17:12, 15:13)

Єгипет — Аргентина 34:27 (14:15, 20:12)

Зазначимо, що за підсумками групового етапу до чвертьфіналу вийшли Німеччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Данія, Єгипет, Норвегія та Франція.

Розклад чвертьфінальних матчів:

07.08. 10:30 Німеччина — Франція;

07.08. 14:30 Іспанія — Єгипет;

07.08. 18:30 Норвегія — Словенія;

07.08. 22:30 Данія — Швеція.

Нагадаємо, що у Токіо-2020 перемогу здобула збірна Франції. За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.