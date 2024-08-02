Франція перемогла Анголу, Норвегія здолала Словенію в 4 турі Олімпіади-2024 з гандболу серед жінок

Сьогодні, 1 серпня, відбулися 6 матчів четвертого туру групового етапу гандбольного турніру серед жінок на Олімпійських іграх-2024.

У групі A Норвегія перемогла Словенію, Данія здолала Німеччину, а Швеція виявилася сильнішою за Південну Корею. А ось у групі B Франція виграла в Анголи, Угорщина перемогла Іспанію, а Нідерланди — Бразилію.

Олімпійські ігри-2024, гандбол, жінки

Груповий етап, 4 тур

1 серпня

Група A

Словенія — Норвегія 22:29 (10:15, 12:14)

Німеччина — Данія 27:28 (12:15, 15:13)

Південна Корея — Швеція 21:27 (11:16, 10:11)

Група B

Ангола — Франція 24:38 (14:18, 10:20)

Іспанія — Угорщина 24:27 (12:14, 12:13)

Нідерланди — Бразилія 31:24 (17:13, 14:11)

Нагадаємо, у груповому етапі команди зіграють по 5 матчів. У наступний етап пройдуть чотири найкращі команди кожної групи.

Зазначимо, що після 4 зіграних турів, вихід у наступний етап забезпечили собі Норвегія, Швеція, Данія, Франція, Нідерланди та Угорщина.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.