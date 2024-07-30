Еліна Світоліна — Барбора Крейчикова 4:2: онлайн-трансляція матчу
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30 липня українська тенісистка Еліна Світоліна в 1/8 фіналу Олімпійських ігор 2024 грає проти чешки Барбори Крейчикової.
Поєдинок відбувається на корті Ролан Гаррос імені Сімони Матьє. Початок — о 16:15 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
16:52. Більше в Крейчикової. Брейк-поінт для чеської тенісистки.
16:50. Крейчикова повертається. 40:40.
16:50. Світоліна на своїй подачі повела 40:0!
16:48. Світоліна робить брейк! 4:2!
16:46. Світоліна виграла два розіграші поспіль. 30:15.
16:45. Крейчикова класно вицілила першу подачу й вийшла вперед. 15:0.
16:44. У паралельному матчі Марта Костюк досить несподівано виграє у Марії Саккарі — 3:0 у першому сеті.
16:43. З другої спроби Крейчикова робить брейк. 3:2 за геймами на користь Світоліної.
16:41. Світоліна на своїй подачі програє 0:40. Чудовий шанс на брейк для чешки.
16:40. Брейчикова забирає цей гейм. Перший для неї у цьому матчі. 3:1 на користь Світоліної.
16:39. Крейчикова відіграла два брейк-поінти. 40:40.
16:38. Подвійна помилка від Крейчикової. Подвійний брейк-поінт для Еліни.
16:37. Світоліна виходить вперед у геймі — 30:15.
16:36. Крейчикова подає. Поки вдало, 15:0.
16:34. Світоліна виграє два розіграші поспіль і забирає черговий гейм! 3:0 у першому сеті на користь українки!
16:33. Крейчикова вирівнює рахунок у геймі — 30:30.
16:32. На подачі Світоліної поки 30:0. Чешка двічі не змогла прийняти подачу Еліни.
16:31. Крейчикова помиляється! Світоліна робить брейк! 2:0!
16:31. Брейк-поінт заробляє Світоліна. Шанс зі старту взяти гейм на подачі суперниці.
16:30. Вже 40:40. Крейчикова могла закривати гейм, але Еліна зрівняла.
16:30. Світоліна вирівнює — 30:30. Шанс поборотися за брейк для українки.
16:29. Чешка виходить вперед у геймі — 30:15.
16:28. Крейчикова помиляється у простій ситуації, влучивши у сітку. 0:15.
16:27. Крейчикова готується подавати.
16:26. Світоліна забирає стартовий гейм! 1:0!
16:25. Світоліна знову попереду. 40:30.
16:24. Крейчикова зрівняла. 30:30.
16:23. Світоліна розпочинає з ейсу! 15:0.
16:20. Світоліна подаватиме першою.
16:15. Тенісистки вже на корті! Зовсім скоро розпочнеться матч!
Зазначимо, що бейтинговий оператор FAVBET впевнений у перемозі Світоліної — коефіцієнт 1,82. Шанси Крейчикової вийти переможницею оцінюються у 2,06.
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