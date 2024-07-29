Майкл Фелпс: людина, якій хвороба допомогла стати найкращим плавцем в історії

Напередодні п'ятиразовий чемпіон світу Леон Маршан виграв золото на дистанції 400 метрів комплексним плаванням на Іграх у Парижі та побив встановлений на Іграх-2008 олімпійський рекорд американця Майкла Фелпса. З цього приводу пропонуємо згадати ключові моменти біографії найуспішнішого та найтитулованішого олімпійця усіх часів.

Майкл Фелпс народився 30 червня 1985 року в Балтиморі, штат Меріленд, США. З самого дитинства у Майкла була гіперактивність, і його батьки вирішили, що плавання допоможе йому спрямувати свою енергію в конструктивне русло. Фелпс почав займатися плаванням у віці семи років у місцевому басейні і швидко проявив свої таланти.

Вже у віці 10 років він встановив національний рекорд у своїй віковій групі, що стало початком його вражаючої кар'єри. Під керівництвом тренера Боба Боумана, який став його наставником на багато років, Майкл продовжував розвиватися і показувати видатні результати.

Не слід також забувати про хворобу Фелпса, а саме синдром Марфана. Ця генетичне захворювання сполучної тканини, яке вражає різні системи організму, зокрема скелет, очі, серцево-судинну систему та шкіру. Люди з цим синдромом часто мають високий зріст, довгі кінцівки і пальці, а також проблеми зі зоровими функціями.

Не дивлячись на такі важкі перешкоди у житті та спортивній карʼєрі, наш герой зумів використати особливості тіла собі на користь.

Старт професійної карʼєри

Майкл Фелпс Getty Images

Майклу Фелпсу було 15 років, коли він увійшов до американської олімпійської команди з плавання на Олімпіаді-2000 в Сіднеї, де фінішував п'ятим на 200 метрів батерфляєм. Через чотири роки в Афінах він здобув своє перше золото на 400-метровому комплексному плаванні зі світовим рекордом 4:08.26.

Наступні два дні принесли йому бронзу в естафеті 4х100 м і на 200 м вільним стилем, після чого він виграв золото на 200-метровому батерфляї з олімпійським рекордом 1:54.04.

У естафеті 4х200 м вільним стилем його команда здобула золото, а потім Фелпс виграв ще два золота - на 200-метровому комплексному плаванні та на 100-метровому батерфляї. Він не плавав у фіналі естафети 4х100 м комплексом, але команда виграла золото зі світовим рекордом, і він також отримав медаль.

За тиждень 19-річний Фелпс здобув п'ять золотих медалей і дві бронзові, ставши другим в історії Олімпіад за кількістю медалей після Марка Спітца.

Золоті часи Фелпса

Майкл Фелпс Getty Images

У Пекіні 2008 року Майкл Фелпс здобув вісім золотих медалей, встановивши світові та олімпійські рекорди. Він виграв на дистанціях 400 м комплексом, 200 м вільним стилем, 100 м батерфляєм, 200 м батерфляєм, 200 м комплексом, а також у естафетах 4х100 м вільним стилем, 4х200 м вільним стилем і 4х100 м комплексом. Це досягнення побило рекорд Марка Спітца, який тримався 36 років, за кількістю золотих медалей, здобутих на одній Олімпіаді.

На Олімпіаді 2012 року в Лондоні Фелпс почав з четвертого місця на 400 м комплексом, вперше з 2000 року залишившись без медалі. Він отримав срібло на 200 м батерфляєм і в естафеті 4х100 м вільним стилем. Потім він здобув перше золото в Лондоні в естафеті 4х200 м вільним стилем і додав ще одне на 200 м комплексом, побивши рекорд Раяна Лохте. Це збільшило кількість його олімпійських медалей до 19, що зробило його рекордсменом за кількістю олімпійських медалей в історії.

Потім Фелпс виграв ще два золота на 100 м батерфляєм і в естафеті 4х100 м комплексом, завершивши лондонську Олімпіаду з шістьма медалями та ставши найуспішнішим плавцем на третіх Олімпійських іграх поспіль.

Після Олімпіади 2012 року він оголосив про завершення кар'єри, заявивши, що "втомився від спорту". Але згодом він повернувся до змагань.

Фінальний заплив

Майкл Фелпс Getty Images

На Олімпіаді 2016 у Ріо-де-Жанейро Фелпс здобув перше золото у естафеті 4х100 м вільним стилем. Дві індивідуальні золоті медалі він отримав на дистанціях 200 м батерфляєм і 200 м комплексом.

У естафеті 4х200 м вільним стилем разом з Конором Двайєром, Таунлі Хаасом і Райаном Лохте Фелпс здобув ще одне золото. Його остання індивідуальна "гонка" на 100 м батерфляєм завершилася сріблом, поступившись Джозефу Скулінгу з Сінгапуру.

Кар'єру Фелпс завершив вигравши золото в естафеті 4х100 м комплексом разом з Раяном Мерфі, Коді Міллером і Натаном Адріаном, встановивши олімпійський рекорд з часом 3:27.95. Олімпіаду 2016 року 31-річний Майкл завершив здобуттям ще шістьох медалей.

Зараз Майкл зараз активно займається благодійністю та підтримує різні ініціативи. Він продовжує працювати через свій фонд, Michael Phelps Foundation, який займається популяризацією безпеки на воді та надає уроки плавання дітям з малозабезпечених сімей. Окрім того, американець є активним помічником з питань психічного здоров’я і співпрацює з організаціями на кшталт Mental Health America, щоб зменшити стигму навколо проблем психічного здоров'я.

Фелпс також бере участь у бізнесі: він співпрацює з компанією Aqua Sphere для розробки інноваційного спорядження для плавання, включаючи окуляри та шапочки для плавання. У повсякденному житті наш герой підтримує здоровий спосіб життя, займається спортом, медитує та багато часу проводить з сім'єю.