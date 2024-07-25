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Бежура: Хочеться показати своє фехтування

Олександр Булава — 25 липня, 21:23
Бежура: Хочеться показати своє фехтування

Українська шпажистка Джоан-Фейбі Бежура поділилась очікуваннями від старту на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Цитує українку ФФУ.

"Це моя перша Олімпіада, але я вже мала досвід участі у Всесвітніх Універсіадах та Європейських іграх. Тож поки що не можу сказати щось особливе, все як зазвичай на таких великих комплексних змаганнях. Подивимося, що буде 27-го липня. Напевно, напередодні особистої першості з’явиться мандраж, все ж це Олімпіада!

Хочеться гарно виступити й показати своє фехтування. Дуже складно готуватися, коли у твоїй країні постійні тривоги, обстріли й атаки. Але все це тільки додає бажання показати, що ми, українці, незламна нація, і робить нас ще сильнішими", — сказала Бежура.

Нагадаємо, Джоан-Фейбі стала першою в історії України чемпіонкою Європейських ігор у шпазі.

Зазначимо, що перші змагання у фехтування розпочнуться вже 27 липня. У індивідуальному розряді зі шпаги виступатимуть Влада Харькова, Олена Кривицька та Джоан Фейбі Бежура.
Джоан-Фейбі Бежура

Джоан-Фейбі Бежура

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