Бежура: Хочеться показати своє фехтування

Українська шпажистка Джоан-Фейбі Бежура поділилась очікуваннями від старту на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Цитує українку ФФУ.

"Це моя перша Олімпіада, але я вже мала досвід участі у Всесвітніх Універсіадах та Європейських іграх. Тож поки що не можу сказати щось особливе, все як зазвичай на таких великих комплексних змаганнях. Подивимося, що буде 27-го липня. Напевно, напередодні особистої першості з’явиться мандраж, все ж це Олімпіада!

Хочеться гарно виступити й показати своє фехтування. Дуже складно готуватися, коли у твоїй країні постійні тривоги, обстріли й атаки. Але все це тільки додає бажання показати, що ми, українці, незламна нація, і робить нас ще сильнішими", — сказала Бежура.