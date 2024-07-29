Бейлес: Не впевнений, що США виграли б у Сербії без Дюранта

Відомий американський експерт Скіп Бейлес вважає, що феноменальний виступ Кевіна Дюранта в матчі Олімпійських ігор-2024 приніс США перемогу над Сербією.

Слова Бейлеса передає Basket News.

"Я не можу повірити в те, що я побачив. Я навіть не був упевнений, що Кевін Дюрант зможе грати. Я був дуже здивований, що якщо вже він все ж таки грає, то не в стартовій пʼятірці. А потім він зʼявляється на майданчику наприкінці першої чверті та робить усе це?

Найбільша кидкова серія, яку ми коли-небудь бачили в історії олімпійського баскетболу, тому що до перерви він набрав 21 очко при 8 із 8 з гри, 5 з 5 з-за дуги. Трохи більше, ніж за чверть. Ніколи не бачив нічого подібного. Сербію вразили просто в серце. Матч було зроблено ще до перерви.

Якби Кевін Дюрант не зробив те, що він зробив, я не впевнений, що ми виграли б цей матч. Сербія грала агресивно, вони стартували з 10:2. Я не впевнений, що ми б виграли без Кевіна Дюранта", — сказав Бейлес.

Нагадаємо, що американці обіграли Сербію з рахунком 110:84, а 35-річний Дюрант, який є триразовим олімпійським чемпіоном, став найкращим гравцем поєдинку. Кевін набрав 23 очка та 2 підбирання.

Усі команди зіграють по три матчі в групі. У плейоф пройдуть 2 перші місця кожного квартету та дві найкращі збірні з третіх місць. Варто зазначити, що останні 4 баскетбольні турніри на Олімпіаді вигравала збірна США.