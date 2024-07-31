Франція в овертаймі перемогла Японію, Канада здолала Австралію у 2 турі Олімпіади-2024

Сьогодні, 30 липня, відбулися 4 матчі другого туру групового етапу баскетбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Зокрема, збірна Франції зіграла внічию з Японією в основний час, проте виявилася сильнішою в овертаймі, а Канада впевнено здолала Австралію.

Олімпійські ігри-2024, баскетбол

Груповий етап, 2 тур

30 липня

Група A

Іспанія — Греція 84:77 (21:22, 28:13, 13:21, 22:21)

Канада — Австралія 93:83 (26:28, 19:21, 27:21, 21:13)

Група B

Японія — Франція 90:94 (25:32, 19:17, 20:20, 20:15, 6:10)

Бразилія — Німеччина 73:86 (10:22, 30:18, 11:20, 22:26)

Нагадаємо, у першому турі Німеччина перемогла Японію, Канада здолала Грецію, Франція виявилася сильнішою за Бразилію, а Австралія — за Іспанію.

Усі команди зіграють по три матчі в групі. У плейоф пройдуть 2 перші місця кожного квартету та дві найкращі збірні з третіх місць. Варто зазначити, що останні 4 баскетбольні турніри на Олімпіаді вигравала збірна США.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого дня змагань Олімпійських ігор 2024 року.