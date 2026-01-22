Легендарна Терлюга повернеться у Прем’єр-лігу після річної перерви

Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року Анжеліка Терлюга виступить на першому етапі Прем'єр-ліги карате, що стартує у Стамбулі 23 січня.

Про це повідомляє Українська федерація карате.

Шістнадцятиразова чемпіонка Прем'єр-ліги Анжеліка Терлюга повернеться на татамі турнірів Karate One після річної перерви, пов'язаної з декретною відпусткою. 33-річна українка залишається першим номером у світовому рейтингу в категорії до 55 кілограмів.

Перший етап найпрестижнішої серії турнірів WKF Karate One збере 400 спортсменів із 65 країн світу. У змаганнях візьмуть участь 13 представників України.

Склад української команди:

Юлія Палашевська (до 50 кг)

Анжеліка Терлюга (до 55 кг)

Олександра Шолохова (до 61 кг)

Еліна Сєлємєнєва (до 61 кг)

Дарія Булай (понад 68 кг)

Максим Стеців (до 67 кг)

Давид Яновський (до 67 кг)

Андрій Заплітний (до 75 кг)

Олег Пащенко (до 75 кг)

Георгій Піцул (до 75 кг)

Валерій Чоботар (до 84 кг)

Артем Алексєєнко (понад 84 кг)

Різван Талібов (понад 84 кг)

Зазначимо, що турнір у Стамбулі стане дебютним для Максима Стеціва з львівського Юніону.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Анжеліка Терлюга стала мамою. Яскраве повернення на татамі відбулося у 2025 році. Українка стала срібною призеркою Всесвітніх ігор та здобула бронзу чемпіонату світу.