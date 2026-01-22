Українська правда
Легендарна Терлюга повернеться у Прем’єр-лігу після річної перерви

Сергій Шаховець — 22 січня 2026, 16:45
Анжеліка Терлюга
Української федерації карате

Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року Анжеліка Терлюга виступить на першому етапі Прем'єр-ліги карате, що стартує у Стамбулі 23 січня.

Про це повідомляє Українська федерація карате.

Шістнадцятиразова чемпіонка Прем'єр-ліги Анжеліка Терлюга повернеться на татамі турнірів Karate One після річної перерви, пов'язаної з декретною відпусткою. 33-річна українка залишається першим номером у світовому рейтингу в категорії до 55 кілограмів.

Перший етап найпрестижнішої серії турнірів WKF Karate One збере 400 спортсменів із 65 країн світу. У змаганнях візьмуть участь 13 представників України.

Склад української команди:

  • Юлія Палашевська (до 50 кг)
  • Анжеліка Терлюга (до 55 кг)
  • Олександра Шолохова (до 61 кг)
  • Еліна Сєлємєнєва (до 61 кг)
  • Дарія Булай (понад 68 кг)
  • Максим Стеців (до 67 кг)
  • Давид Яновський (до 67 кг)
  • Андрій Заплітний (до 75 кг)
  • Олег Пащенко (до 75 кг)
  • Георгій Піцул (до 75 кг)
  • Валерій Чоботар (до 84 кг)
  • Артем Алексєєнко (понад 84 кг)
  • Різван Талібов (понад 84 кг)

Зазначимо, що турнір у Стамбулі стане дебютним для Максима Стеціва з львівського Юніону.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Анжеліка Терлюга стала мамою. Яскраве повернення на татамі відбулося у 2025 році. Українка стала срібною призеркою Всесвітніх ігор та здобула бронзу чемпіонату світу.

