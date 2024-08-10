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20-річний кенієць Ваньоньї виграв золото у бігу на 800 метрів

Олександр Булава — 10 серпня, 21:01
20-річний кенієць Ваньоньї виграв золото у бігу на 800 метрів

Представник Кенії Еммануель Ваньоньї здобув золоту медаль у бігу на 800 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх 2024.

20-річний спортсмен подолав дистанцію за 1:41.19 хв. На фінішній прямій кенієць випередив канадця Марко Аропа. Бронзу здобув алжирець Джамеля Седжаті.

1. 🥇 Еммануель Ваньоні (Кенія) — 1:41,19

2. 🥈 Марко Ароп (Канада) — 1:41,20

3. 🥉 Джамель Седжаті (Алжир) — 1:41,50

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ганна Рижикова не змогла кваліфікуватися до фіналу в бігу на 400 м з бар'єрами. Вона фінішувала сьомою.

За всіма головними подіями 15 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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