Визначився чемпіон Олімпіади-2024 з хокею на траві серед чоловіків

8 серпня відбувся фінал Олімпійських ігор-2024 з хокею на траві серед чоловіків.

У вирішальному матчі зійшлися збірні Нідерландів та Німеччини. Основний час завершився у нічию — 1:1. У серії булітів німці зазнали поразки 1:3.

За бронзу боролися Іспанія та Індія. Представники Азії здобули мінімальну перемогу — 2:1.

1. 🥇 Збірна Нідерландів

2. 🥈 Збірна Німеччини

3. 🥉 Збірна Індії

На баскетбольному турнірі Парижа-2024 відбулися півфінальні матчі. Збірна США зробила камбек у грі проти Сербії, збірна Франції зуміла вибити чемпіонів світу збірну Німеччини.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 14-го змагального дня Олімпіади-2024.