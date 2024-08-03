Перегоріла на емоціях: Кравацька пояснила заміну на ОІ-2024

Українська фехтувальниця Олена Кравацька вважає, що тренерський штаб прийняв правильне рішення, коли замінив її на запасну Юлію Бакастову у півфіналі Олімпіади-2024.

Цитує спортсменку Суспільне Спорт.

Кравацьку замінили після програного четвертого раунду японці Рісі Такашімі (2:9) у півфіналі Олімпіади. До цього вона поступилась італійці Ірене Веккі (4:10) у сьомому раунді чвертьфіналу.

"Мабуть, перегоріла на емоціях. Не змогла зібрати себе докупи у відповідальний момент. Звісно, тренер вирішив зробити заміну, і це була гарна ідея", — сказала Кравацька.

Нагадаємо, жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла Республіку Корею та виграла Олімпійські ігри-2024. Для українок це перше золото з Пекіна-2008. З того часу у складі команди залишилася лише Ольга Харлан, яка виборола шосту медаль у кар'єрі та перевершила рекорд Яни Клочкової.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.