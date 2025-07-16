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Українець Смолинець фінішував у топ-10 юніорського чемпіонату Європи з велотреку

Олег Дідух — 16 липня 2025, 12:37
Українець Смолинець фінішував у топ-10 юніорського чемпіонату Європи з велотреку
Олег Смолинець
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Український велогонщик Олег Смолинець посів 8 місце у скретчі серед юніорів на молодіжному чемпіонаті Європи 2025 року, який стартував учора, 15 липня в португальській Анадії.

Золото завоював італієць Якопо Вендрамін, який випередив ірландця Максімільяна Фітцджеральда та "нейтрального" Матвєя Якослєва. Львів’янин Смолинець був єдиним представником України в цій гонці, сумарно на старт вийшли 23 спортсмени.

Підсумкові результати:

Наприкінці червня 17-річний Смолинець завоював два золота чемпіонату України-2025 на шосе – він виграв як розділку, так і групову гонку серед юніорів (вікова категорія до 19 років).

Раніше українська велогонщиця Юлія Бірюкова завершила жіночу версію Джиро д’Італія на 47 місці в загальному заліку.

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