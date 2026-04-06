Українську лижницю дискваліфікували через допінг

Національний антидопінговий центр України відсторонив від змагань лижницю Вікторію Олех.

Відповідний список дискваліфікованих спортсменів було опубліковано на сайті організації.

У пробі 32-річної лижниці виявили канренон, який перебуває у переліку заборонених речовин. Це сечогінний лікарський засіб, що зберігає калій в організмі.

Відсторонення Вікторії розпочалося 18 березня 2026 року та триватиме до 17 січня 2027 року.

Зазначимо, що Вікторія Олех брала участь в Олімпійських іграх у Пекіні 2022 року, де посіла 58 місце в особистій гонці. Лижниця також змагалася на 5 чемпіонатах світу.

Раніше повідомлялося, що Вікторія Олех у складі збірної України виступала на Всесвітніх іграх військовослужбовців. У гонці патрулів українки посіли 7 місце.