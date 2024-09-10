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Бідний оцінив шанси України провести Олімпійські ігри

Олексій Мурзак — 10 вересня, 17:10
Бідний оцінив шанси України провести Олімпійські ігри
Матвій Бідний
mms.gov.ua

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловився про можливість проведення Олімпійських ігор в Україні.

Свою думку він озвучив у коментарі "РБК-Україна".

За словами політика, уряд хотів би провести Ігри в Україні, однак це можливо тільки після закінчення війни з Російською Федерацією.

"Мрія про проведення Олімпійських ігор в Україні залишається актуальною, адже це можливість показати всьому світу досягнення нашої країни.

Але зараз ми зосереджені на захисті нашої країни від зовнішньої агресії, і після перемоги потребуватимемо певного часу на відновлення", – зазначив Бідний.

На думку міністра, до питання проведення Олімпійських ігор ми зможемо повернутися після перемоги над російським загарбником, адже вже визначено місця проведення найближчих Олімпійських ігор: Мілан (2026), Лос-Анджелес (2028), Брісбен (2032).

"Тому будемо виходити з можливостей того часу і того, наскільки проведення Олімпійських ігор відповідатиме нашим національним інтересам", – сказав Бідний.

За підсумками Ігор в Парижі українські спортсмени здобули 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзових.

Загалом Україна розмістилася на 22 сходинці в медальному заліку.

Олімпіада Матвій Бідний

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