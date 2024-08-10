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Спортсменку збірної біженців дискваліфікували з Олімпіади-2024. Вона підтримала жінок Афганістану

— 10 серпня, 11:51
Спортсменку збірної біженців дискваліфікували з Олімпіади-2024. Вона підтримала жінок Афганістану

Спортсменка Маніжа Талаш, яка на Олімпійських іграх-2024 представляє збірну біженців, була дискваліфікована через політичні гасла.

Про це повідомляє CNN.

Вчора, 9 серпня, Маніжа виступала на олімпійському турнірі з брейкінгу. Під час виступу вона вдягла на себе накидку з написом "Свободу афганським жінкам" англійською мовою.

За такий вчинок організатори вирішили дискваліфікувати Талаш. Політичні гасла та заяви заборонені на спортивних майданчиках та подіумах Олімпіади.

Маніжа втекла з Афганістану у серпні 2021 року. Спочатку вона з братом дісталася до Пакистану, а трохи згодом переїхала до Іспанії.

Варто відмітити, що міжнародна федерація каное змусила українку Анастасію Рибачок заклеїти патріотичний надпис на човні під час запливів на іграх Парижа-2024.

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