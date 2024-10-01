Магучіх, Левченко, Чебан та Беленюк відвідали військових у госпіталі

Відомі українські спортсмени Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Юрій Чебан та Жан Беленюк відвідали українських військових у госпіталі у День захисників і захисниць України.

Про цю подію Магучіх повідомила у себе в Instagram, а Беленюк розмістив допис у власному телеграм-каналі.

" Я разом з Юлією Левченко, Юрою Чебаном та Жаном Беленюком відвідали наших героїв у військовому госпіталі. Чесно, дуже важко знайти потрібні слова, але знаю, що слова підтримки - дуже потрібні.

Наші герої і героїні - це люди з неймовірною витримкою, силою духа, які попри все наповнені світлом і позитивом. У ваш день я б хотіла ще раз повторити - дякую, що завдяки вам українські спортсмени можуть підіймати синьо-жовтий прапор на міжнародних змагань і після повертатися додому.

Давайте підтримувати збори, допомагати фронту боротися навіть якщо ви в тилу і не просто вірити у перемогу, але і наближати її. Слава Україні!", – написала Магучіх.



"З Днем захисників і захисниць України!

Ви – приклад незламної мужності, неймовірної витримки та відданості Батьківщині. Кожен ваш крок на передовій, кожне рішення в бою є проявом величезної сили духу і відваги. Дякуємо, за вашу стійкість і героїзм.

Вічна пам'ять тим, хто віддав найдорожче – своє життя, за свободу і майбутнє України! Ми маємо кожного дня памʼятати та вшановувати подвиги тих, завдяки кому ми можемо боротись далі!

Зранку відвідали наших військових у госпіталі, мали змогу особисто привітати і подякувати їм. Слава Українським Героям!", – написав Беленюк.

Нагадаємо, Олександр Усик також привітав українців із Днем захисників та захисниць.