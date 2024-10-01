Усик привітав українців із Днем захисників та захисниць

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) привітав українців із Днем захисників та захисниць, а також із днем козацтва.

Відео з привітанням він опублікував у себе у соцмережах.

"Дорогі захисники та захисниці. Хочу привітати вас з професійним святом, з Днем козацтва. Сили, радості, любові. Слава Богу за все. Слава Україні! – сказав Усик.

Нагадаємо, другий бій між українцем та британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа – Дюбуа.