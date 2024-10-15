Відомі українські спортсмени провели Олімпійський урок у дитячому центрі "Артек"

Сьогодні, 15 жовтня, на базі Міжнародного дитячого центру "Артек" відбувся традиційний "Олімпійський урок", на який завітали більше 15 чемпіонів і призерів Олімпійських ігор різних років.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Участь у заході взяли учасники Олімпійських ігор-2024 у Парижі: олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх, бронзова призерка Олімпійських ігор Париж-2024 Ірина Геращенко, байдарка-четвірка у складі чемпіонів світу-2021, учасники Олімпійських ігор Дмитро Даниленко та Ігор Трунов, дзюдоїст Богдан Ядов, а також титуловані олімпійці минулих років.

Вони провели різні руханки, у яких брали участь понад 600 артеківців. Переважно це діти-сироти або позбавлені батьківського піклування. Також був брейн-ринг на спортивну тематику та висадження алеї з дерев.

Фінальною частиною святкування стало створення своєрідної капсули часу "Скринька побажань переможцям та призерам наступних Олімпійських Ігор 2028", яку учасники наповнили листами зі своїми побажаннями та настановами майбутнім олімпійцям.

НОК України

На згадку про перебування в Артеку діти та вихователі подарували всім олімпійцям унікальні хустки власного виробництва, а також сувенірні розписані дощечки.