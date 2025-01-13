Їй скоро 40: володарка світового рекорду та триразова чемпіонка Олімпіади хоче виступити на наступних Іграх

Легендарна польська спортсменка Аніта Влодарчик, яка наприкінці літа святкуватиме 40-річчя, не збирається завершувати кар'єру. Більше того, метальниця молоту хоче виступити на Олімпіаді-2028.

Про це вона заявила в інтерв'ю для Sportowefakty.wp.pl.

"Цікавий тоді буде рік, тому що тоді ще буде чемпіонат Європи на Сілезькому стадіоні (місто Хожув – прим). А на порозі ще й Чемпіонат Європи 2026 року в Бірмінгемі. Давайте спочатку почекаємо, щоб побачити, що принесе цей рік. У 40-річному віці я маю намір взяти участь у чемпіонаті світу в Японії", – сказала Влодарчик.

Влодарчик за кар'єру чотири рази вигравала чемпіонат Європи, тричі ставала найкращою на чемпіонаті світу, а також має три золоті медалі Олімпійських ігор (2012, 2016 та 2020).

Аніта на Олімпіаді-2008 у Пекіні фінішувала шостою, а на Іграх у Парижі посіла четверте місце, поступившись бронзовій призерці Чжао Цзе лише 4 сантиметри.

Також Влодарчик належить світовий рекорд у метанні молота – 82 метра та 98 сантиметрів, який спортсменка встановила ще у серпні 2016 року.