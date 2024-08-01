Угорець Кош виграв золото Олімпіади на дистанції 200 м на спині

Угорець Хуберт Кош став олімпійським чемпіоном у плаванні на 200 метрів на спині.

21-річний спортсмен подолав дистанцію за 1 хвилину 54,26 секунди. Для Угорщини — це перша золота нагорода на Іграх у Парижі.

Друге та третє місце розділили грек Апостолс Хрістоу та швейцарець Роман Мітюков.

1. 🥇 Хуберт Кош (Угорщина — 1:54,26;

2. 🥈 Апостолс Хрістоу (Греція) — 1,54,82;

3. 🥉 Роман Мітюков (Швейцарія) — 1:54,85.

Напередодні український плавець Владислав Бухов не пройшов у фінал Олімпійських ігор-2024 на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.