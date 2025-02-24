Переможця Сіднейського та Франкфуртського марафону дискваліфікували за допінг

Кенієць Брімін Кіпрорір відсторонений після позитивного результату тесту на заборонені речовини.

Про це повідомив відділ доброчесності легкої атлетики.

У його організмі виявили ЕПО та фуросемід, які є забороненими речовинами. Відсторонення діятиме до вирішення його справи.

Орган AIU (Athletics Integrity Unit) повідомив, що проба Кіпкоріра виявилася позитивною після позазмагального тесту 22 листопада 2024 року.

Кенієць є багаторазовим переможцем марафонів. Минулого вересня здобув перемогу на дистанції 26,2 милі в Сіднеї, встановивши рекорд дистанції 2:06,18.

35-річний спортсмен встановив свій особистий рекорд 2:04:53, коли виграв Франкфуртський марафон у 2023 році, після того, як уже тріумфував на цьому заході роком раніше.

Нагадаємо, італієць Франческо Фортунато побив світовий рекорд 30-річної давнини зі спортивної ходьби на дистанції 5 км у приміщенні.